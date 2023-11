FC-Bayern-Coach Tuchel über Sané: "Hab es kommen sehen"

Fußball-Deutschland ist in Katerstimmung nach den Länderspiel-Pleiten gegen die Türkei und Österreich - und auch am FC Bayern geht es nicht spurlos vorüber.

Thomas Tuchel, Trainer des Rekordmeisters, äußerte sich am Donnerstagmittag in der Pressekonferenz über die gedrückte Laune der Münchener Nationalspieler nach den beiden verlorenen DFB-Partien unter seinem Bayern-Vorgänger Julian Nagelsmann.

+++ Neuer Nummer 1 bei der EM? Für Tuchel ist die Sache klar +++

+++ Tuchel betont Wertschätzung für Thomas Müller +++

+++ Generalkritik zum Thema Überbelastung +++

Angesprochen auf die Situation von Joshua Kimmich holt Tuchel zu einer Generalkritik an der großen Belastung für die Nationalspieler aus: „Das Feedback von allen Nationaltrainern ist, dass die Topspieler müde sind. Die Jungs sind mental, emotional, physisch müde.“ Es gehe da nicht nur um die Arbeit auf dem Platz, auch den oft unterschätzten Reisestress: „Sie verbringen so viele Stunden in Hotels, Bussen, Flugzeugen. Das ist belastend. Minjae Kim kommt aus China. Phonzy (Davies, Anm. d. Red.) aus Kanada. Die haben weiß Gott wie viel Zeitverschiebung. Kim steht morgen wahrscheinlich nach seinem Mittagsschlaf auf und weiß nicht genau, wo er aufgewacht ist. Es ist einfach an der Grenze. Das Spiel soll mit Freude gespielt werden. Das ist eine Ebene, darüber wird nicht berichtet wird, aber es gibt sie. Das kann nicht im Sinne der Spieler sein. Und was nicht im Sinne der Spieler ist, kann nicht im Sinne des Spiels sein.“