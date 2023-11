"Habe viele Tränen gesehen": Svensson-Aus bei Mainz 05 - Heidel nennt neue Details

„Der große Unterschied ist, dass wir gegen Leipzig nun viel weniger individuelle Fehler gemacht haben, was uns zuvor so oft das Genick gebrochen hatte“, sagte Christian Heidel im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

Was den Sportvorstand der Mainzer aber vor allem auch noch bewegte, waren die Nachwehen des am Donnerstag zurückgetretenen Trainers Bo Svensson . „Jetzt zu sagen: Der Trainer ist weg, und nun funktioniert es - das wäre viel zu einfach“, fügte Heidel hinzu: „Das würde Bo Svensson nicht gerecht werden als Trainer, das wäre nicht in Ordnung.“

Heidel: „Nicht versucht, Svensson umzustimmen“

In den vorangegangenen 14 Bundesliga-Spielen ohne Sieg habe „ihm einfach das Spielglück gefehlt. Es war von ihm am Ende die richtige Entscheidung, ich habe ja gespürt, wie schwer ihm alles gefallen ist. Er ist Mainzer und hat nun gesagt: Das ist die beste Entscheidung.“

Macht Jan Siewert bei Mainz 05 dauerhaft weiter?

Dass Svenssons zuletzt über einen recht langen Zeitraum ausstehende Vertragsverlängerung in Mainz an der Entwicklung der Situation auch eine Rolle gespielt habe, verneinte Heidel.

„Da war überhaupt keine Hängepartie. Wir hatten besprochen, uns in der Winterpause zusammenzusetzen. Weil er gespürt hatte, dass es nicht so lief wie in den zwei Jahren zuvor, kommt ein Bo Svensson dann auch nicht an, um über einen neuen Vertrag zu sprechen. Doch das hat ja nichts zu tun gehabt mit den Leistungen der Mannschaft und mit Unruhe“, sagte Heidel.