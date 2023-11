Nach Tuchel-Zoff: Was Matthäus für den FC Bayern leid tut

Der Zoff zwischen FC-Bayern -Coach Thomas Tuchel und Lothar Matthäus will nicht wirklich verstummen - weil der Rekordnationalspieler und heutige TV-Experte sich erneut zu Wort meldet.

In seiner Sky -Kolumne erklärte Matthäus nun aber: „ Die Sache vom Samstag ist für mich vergessen, auch für meinen Arbeitgeber. Es gibt kein Nachpoltern und kein Nachhaken, kein Draufhauen und kein Beleidigtsein.“

Gehe es nach ihm, sei der Streit nun endgültig beigelegt.: „Ob es richtig oder falsch war, das sollen andere entscheiden und das ist auch nicht das, was ich wollte.“

Matthäus über Bayern: „Tut mir leid für die Mannschaft“

Der 62-Jährige fügte bedauernd an: „Nur die Leistung des FC Bayern ist leider viel zu wenig gewürdigt worden. Man hat über diesen glanzvollen Sieg, über das beste Spiel des FC Bayern in dieser Saison, bis heute wenig gesprochen. Das tut mir leid für die Mannschaft und für die Spieler, denn sie hätten es verdient gehabt, für ihre tolle Leistung richtig gelobt zu werden. Das war Fußball, wie man ihn sich vom FC Bayern wünscht.“

Von seiner vorherigen Kritik hatte der Routinier am Wochenende bereits bei SPORT1 keineswegs abrücken mögen: „Wenn das bei Thomas Tuchel falsch angekommen ist, dann ist das seine Sache, wie er damit umgeht.“

Nach Tuchel-Zoff: Was Matthäus leid tut

„Thomas Tuchel gibt ganz sicher sein Bestes“

Kritik gehöre zum Fußball nun mal dazu, erneuerte Matthäus seinen Aussagen nun abermals in seiner Sky-Kolumne: „Thomas Tuchel gibt ganz sicher sein Bestes. Keiner verliert gerne und Thomas ist erfolgsorientiert. Natürlich ist man ab und zu im Tunnel. Bisher hat er seine Interviews immer sehr gut gemacht in den letzten Monaten, wo auch nicht immer alles so gelaufen ist, wie es sich der FC Bayern, beziehungsweise Tuchel vorgestellt hat.“