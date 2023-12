Bundesliga: Joao Palhinha und der FC Bayern München - neue Details offenbart!

Der Portugiese war auch kurz davor, hatte sogar schon den Medizincheck absolviert und sich die Geschäftsstelle an der Säbener Straße zeigen lassen, doch dann musste er unverrichteter Dinge die Heimreise antreten, weil sein Arbeitgeber, der FC Fulham, die Freigabe verweigert hatte.

Als Ablösesumme für Palhinha standen 65 Millionen Euro im Raum. Die Engländer wären damit einverstanden gewesen, doch am letzten Tag der Transferperiode, dem sogenannten Deadline Day, fand man keinen Ersatz mehr für den Portugiesen.

Es war das Deadline-Day-Desaster schlechthin und eines der großen Transfer-Themen des vergangenen Sommers. Der 28-Jährige, vorgesehen als Holding Six, verlängerte stattdessen im September seinen Vertrag beim Fulham bis 2028.

Meira findet es traurig

„Es ist traurig, dass so ein toller Spieler, der aktuell Stammspieler in der portugiesischen Nationalmannschaft ist, beim FC Bayern seine Chance sieht, dann aber doch nicht dorthin wechseln durfte. Er war bereits in München, um den Vertrag zu unterschreiben, doch dann zerplatzte Palhinhas Traum“, sagt Palhinhas Landsmann Fernando Meira, der 2007 als Kapitän mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde, im Gespräch mit SPORT1.