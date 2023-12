BVB-Krisengipfel! Heute fällt die Entscheidung über Terzic-Zukunft

BVB-Krisensitzung - Option 1: „Tabula rasa“

BVB-Krisensitzung - Option 2: Terzic wirft das Handtuch

BVB-Krisensitzung - Option 3: Terzic muss gehen

Die Kritik an Terzic wird immer lauter. Nicht nur von den Fans , die zunehmend weniger an den Umschwung unter dem Coach glauben, sondern auch intern. Einige Spieler, auch Stammkräfte, sind unzufrieden , beschwerten sich jüngst bei Terzic über die Spielweise.

Auf der anderen Seite will sich auch niemand – zumindest öffentlich - gegen den BVB-Coach stellen. Kapitän Emre Can meinte, „es liegt nicht immer am Trainer“, Julian Brandt versicherte, dass er „kein Problem mit dem Trainer“ habe. Andere, wie Torwart Gregor Kobel, schweigen zur Trainerdiskussion gänzlich.

BVB-Krisensitzung - Option 4: Alles bleibt, wie es ist

Als Wendepunkt galt das Trainingslager in Marbella, das auch diese Winterpause ansteht (03.01.-09.01.24). Dort rückte die Mannschaft zusammen, und der Verein schaffte mit Terzic die Kehrtwende. Sollte der Verein weiter an Terzic festhalten, ist das auch ein Fingerzeig der Verantwortlichen an die (unzufriedenen) Spieler. Vor allem die würden dann in die Pflicht genommen werden.