Nächstes Spiel in München abgesagt! 1860-Duell gegen Essen fällt aus

In der 3. Liga ist das Heimspiel des TSV 1860 München gegen Rot Weiss Essen witterungsbedingt abgesagt worden. Das bestätigte der Traditionsklub am Mittwochnachmittag.

1860: Heimspiel gegen Essen abgesagt

Die Partie an der Grünwalder Straße war für den kommenden Samstag (9. Dezember, 14 Uhr) vorgesehen.

Der Entscheidung vorausgegangen war ein Schreiben der Stadt München an den Deutschen Fußball-Bund, wonach das Städtische Stadion bis Anfang nächster Woche gesperrt sei angesichts weiterhin widriger Witterungsbedingungen in München mit Schnee und anhaltendem Frost sowie bis zu zweistelligen Minusgraden in der Nacht.