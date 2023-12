U17-Helden: Keine Chance in Deutschland? Klare Forderung von Wück!

Plötzlich sind sie die großen Stars. Als der Flieger der U17-Weltmeister aus Indonesien am Montagmorgen um 6.40 Uhr am Frankfurter Flughafen landete, ging der Party-Marathon für die großen Talente weiter.

Ab 9.20 Uhr präsentierte sich die von Christian Wück trainierte Mannschaft mit dem WM- und EM-Pokal in der DFB-Zentrale – begleitet von Funktionären, Freunden und Familie.

Wück nimmt Vereine in die Pflicht

Der frühere Profi, der 168 Bundesligapartien für Nürnberg, Karlsruhe und Wolfsburg bestritt, hat exakte Vorstellungen, wie es weitergehen soll. „Ich habe den Spielern gesagt, dass ihr nächster Schritt im Verein stattfinden muss. Und die Vereine müssen Mittel und Wege finden, den Talenten Spielzeit auf höchstem Niveau zu geben“, forderte Wück in einem Pool-Interview auf SPORT1 -Nachfrage.

Vergleich mit dem Ausland: „Warum bekommen wir das nicht hin?“

Deutschland habe genug Talente: „Aber wir bekommen es in der 1. und 2. Bundesliga und in der 3. Liga nicht hin, ihnen Spielzeit zu geben. Mein früherer Teamkollege Manfred Schwabl hat schon gesagt, dass wir uns dafür schämen müssen, dass wir diese Förderung in Deutschland nicht hinbekommen.“