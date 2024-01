Abschussgefahr! Der 1. FC Köln braucht ein mittelgroßes Wunder

Die Darbietung war erschreckend. In der zweiten Hälfte, als es ja eigentlich um alles ging, fehlte dem Kölner Auftritt komplett die Energie. Kein Funke sprang über, viel zu gehemmt wirkte das, was die Gastgeber unten auf dem Rasen anboten. Nach Spiel eins unter einem neuen Trainer sah das überhaupt nicht aus.

Podolski: “Das war zu wenig“

Auch Vereinslegende Lukas Podolski , der den Neu-Start in seiner Loge verfolgte, war total enttäuscht. „Leblos, mutlos. In der 70. Minute wurde beim Stand von 1:1 nicht mehr gepresst. Da wird kein Feuer entfacht“, urteilte Podolski im Express : „Man spielt zu Hause, mit den Fans im Rücken. Das war zu wenig.“

Die Chefs, sowohl Sportchef Christian Keller als auch der neue Trainer Timo Schultz, sind komplett unerfahren im Bundesliga-Abstiegskampf. An wen sollen die Spieler glauben, zu wem aufschauen? Schultz hat gegen Heidenheim sein erstes Spiel überhaupt in der höchsten deutschen Spielklasse gecoacht. Vielleicht wäre in dieser bedrohlichen Situation ein erfahrener Fußballlehrer wie Friedhelm Funkel, beispielsweise mit Klublegende Jonas Hector an seiner Seite, die bessere Lösung gewesen. Die Meinung kreist in Köln.