Bundesliga-Vorschau: Bezwingt Dortmund einen Auswärtsfluch? - Die Zahlen zum 18. Spieltag

Rückrundenstart in der Bundesliga! Am 18. Spieltag erwarten die Fans wieder einmal viele spannende Duelle. Unter anderem will Borussia Dortmund eine anhaltende Negativserie gegen den 1. FC Köln beenden.

Darüber hinaus will Bayer Leverkusen im Top-Spiel gegen RB Leipzig punkten und damit den Abstand zum FC Bayern München beibehalten. Der Rekordmeister trifft auf einen der statistisch gesehenen Lieblingsgegner. Für Manuel Neuer bedeutet dies auch die Gelegenheit einen Bundesliga-Rekord einzustellen. Die Bundesliga-Vorschau zum 18. Spieltag.

SC Freiburg – TSG Hoffenheim (Sa., 15.30 Uhr)

SC-Coach Christian Streich kann gleich an zwei Trainerlegenden der Liga vorbeiziehen. Mit seinem 371. Bundesligaspiel wird er Dietrich Weise überholen und im Erfolgsfalle auch Winfried Schäfer (130 Siege).

Dafür spricht die positive Bilanz gegen die TSG (10-11-6), gegen die man vier Spiele nicht verlor und im Vorjahr zweimal 2:1 gewann – und die makellose Bilanz gegen Kollege Pellegrino Materazzo: sieben Spiele, sieben Siege, alle unter Streich.

Der SC, der sein 800. Bundesligaspiel bestreitet, ist sechs Heimspiele ungeschlagen, die TSG verlor auswärts zuletzt dreimal.

1. FC Köln – Borussia Dortmund (Sa., 15.30 Uhr)

Das bis dato letzte Heimspiel ging an den FC (3:2), davor gab es noch zwei Remis. Seit 23. 8. 2019 (1:3) ist man in Köln gegen den BVB ungeschlagen, die Heimbilanz ist positiv (22-12-13). In den vergangenen elf Duellen in Köln trafen stets beide Mannschaften. Trotzdem spielte der BVB gegen Köln am häufigsten (28x) zu null.

Der FC steckt in der Krise: nur zwei Siege aus den letzten 19 Spielen, die wenigsten Tore und zuhause erst ein Saisonsieg. Borussia wiederum gewann nur eins der letzten vier Auswärtsspiele (vor einer Woche in Darmstadt).

Für Trainer Edin Terzic ist es das 75. Bundesligaspiel auf der Bank, ein 0:0 hat es unter seiner Ägide nie gegeben.

VfL Bochum – VfB Stuttgart (Sa., 15.30 Uhr)

Seit 13 Spielen ist Bochum sieglos gegen den VfB, der seine zweitbeste Hinrunde gespielt hat. In Bochum ist die Bilanz ausgeglichen (11-12-11). In den vergangenen drei Duellen fielen jeweils fünf Tore, im Hinspiel nur für den VfB. Der VfL verlor diese Saison erst ein Heimspiel, hat aber die meisten Heimremis (fünf), während Stuttgart am wenigsten Punkteteilungen aufweist (eine).

Bochum traf immer in den vergangenen 14 Heimspielen und gewann seit dem Wiederaufstieg 2021 jeweils sein erstes Heimspiel in der Rückrunde. Der VfB hat alle drei Partien ohne den auch diesmal fehlenden Torjäger Serhou Guirassy verloren, erstmals unter Sebastian Hoeneß drohen ihm nun drei Auswärtspleiten in Folge.

VfB-Spiele garantieren Tore, 55mal gab es kein 0:0 mehr – die längste Serie seit 2009-12 (80 Spiele). Es kommt zum Duell der ältesten Mannschaft der Liga (VfL) gegen die jüngste.

1. FC Heidenheim – VfL Wolfsburg (Sa., 15.30 Uhr)

Im Hinspiel gab es ein 2:0 für den VfL, der alle vier Pflichtspiele gegen Heidenheim gewann. Darunter waren zwei Auswärtssiege im Pokal ohne Gegentor. Fällt nun das erste Heidenheimer Heimtor gegen die Wölfe? Immerhin ist der Aufsteiger in seiner Premierensaison erstmals vier Spiele ungeschlagen, auch zuhause.

Der VfL dagegen gehört zum Quartett der Teams mit den meisten Auswärtsniederlagen (je sechs), hat aber gegen Aufsteiger seit drei Partien kein Tor kassiert und diese Saison beide gewonnen.

Darmstadt 98 – Eintracht Frankfurt (Sa., 15.30 Uhr)

Kompromisse werden im Hessenderby der Liga gewöhnlich nicht gemacht, die Bilanz (3-0-6) enthält keine Unentschieden. In Darmstadt ist sie ausgeglichen (2-0-2).

Zuletzt feierte die Eintracht inklusive Pokal drei Siege gegen die Lilien, denen die Einstellung ihrer peinlichen Rekordserie aus dem Abstiegsjahr 2016/17 droht – fünf Heimspiele ohne eigenes Tor. Überhaupt holte das Schlusslicht nur einen Punkt aus den letzten sechs Spielen am Böllenfalltor.

Die Eintracht will den dritten Sieg in Folge, was sie diese Saison nur einmal schaffte. Gegen Aufsteiger verlor sie nur eins der vergangenen 19 Spiele

RB Leipzig – Bayer Leverkusen (Sa., 18.30 Uhr)

Zuletzt gab es zwei Siege für Bayer, dennoch haben sie nur gegen Bayern München einen schlechteren Punkteschnitt als gegen RB (1,06). Die Bilanz (7-4-4) spricht noch immer für die Leipziger, auch zuhause (4-1-2).

Aber Leverkusen hat das Verlieren verlernt (seit 26 Pflichtspielen). Auswärts gab es in den vergangenen 16 Punktspielen nur eine Pleite. Seit drei Partien ist der Herbstmeister ohne Gegentor und in jedem Saisonspiel traf Bayer 04 selbst, wie zuletzt 2017/18.

Leipzig kassierte gerade die erste Heimniederlage, gewann aber zuhause 10 von 13 Spielen. Am 18. Spieltag spielte RB noch nie Unentschieden (5-0-2), was auch für RB-Coach Marco Rose in Duellen mit Bayer gilt (3-0-6). Auf beiden Seiten könnten Jubilare zum Einsatz kommen. Yussuf Poulsen (200. Bundesligaspiel) und Jonas Hofmann (250. Bundesligaspiel).

Bayern München – Werder Bremen (So., 15.30 Uhr)

Zweimal in Folge verpatzte Bayern den Rückrundenstart, jeweils in München. Gegen Werder sollte das nicht passieren. Schließlich haben sie gegen die Bremer seit 28 Punktspielen (Bundesligarekord) und 32 Pflichtspielen nicht verloren. Konkret: seit Klinsmanns Zeiten im September 2008 (2:5 in München). Aus den letzten elf München-Reisen brachten sie nur einen Punkt, aber 50 Gegentore, mit.

Das Gros dieser Serie erlebte Manuel Neuer mit, der gegen die Bremer schon 22 Spiele gewann und nun den Bundesligarekord eines Spielers mit Siegen gegen einen Verein einstellen kann: den würde er sich mit Kamerad Thomas Müller (23x gegen Wolfsburg) teilen. Leon Goretzka steht zudem vor seinem 150. Bundesligasieg.

Zuletzt gewannen die Bayern sechs Heimspiele, während Werder in der Fremde elf Spiele sieglos und Letzter der Auswärtstabelle ist. Aber sie haben eine kuriose Sonntagsserie von drei Remis aufzuweisen.

Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg (So., 18.30 Uhr)

Seit 23. Mai 2015 (1:3) hat Borussia kein Heimspiel gegen Augsburg verloren, es folgten sechs Siege und zwei Unentschieden. Kurios: In zwölf Jahren schoss der FCA dort vor der Pause nur ein Tor. Die Gesamtbilanz ist aber ausgeglichen (8-9-8).

Das Hinspiel (4:4) war eins der beiden torreichsten der Saison. Kein Wunder: Wenn ein Team von BMG-Coach Gerardo Seoane (60. Bundesligaspiel) gegen Augsburg aufläuft, fallen im Schnitt 4,5 Tore.