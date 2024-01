BVB: Was die Nicht-Nominierung für Süle bedeutet

Bei der ablösefreien Verpflichtung des Innenverteidigers im Sommer 2022 von Meister Bayern München „hatten wir uns mehr erhofft“, räumte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl ein und betonte: „Er kann mehr, und ich erhoffe und erwarte mir in den nächsten Monaten auch mehr von ihm“. Klarer Denkzettel für den Nationalspieler!

BVB-Star Süle ohne Perspektive

Obwohl Mats Hummels mit einem Infekt kurzfristig ausfiel, vertraute Edin Terzic in der Abwehr lieber auf Neuzugang Ian Maatsen, der erst seit drei Tagen im Verein war, und auf Kapitän Emre Can, den er in der Innenverteidigung aufstellte.