FC Bayern: Plötzliche Transfer-Kehrtwende bei Tuchel!

Die sagenumwobene Holding Six, Thomas Tuchel selbst hat das Thema beim FC Bayern im vergangenen Jahr an die große Glocke gehängt.

FC Bayern verzichtet offenbar auf Palhinha-Transfer

Stattdessen steht weiterhin ein neuer Außenverteidiger auf dem Zettel. Dass man dort den gewünschten Neuzugang begrüßen kann, erwartet Tuchel allerdings nicht: „Im Trainingslager glaube ich noch nicht, aber wir gucken noch, ob was geht. Vielleicht ein zweikampfstarker Außenverteidiger. Nus (Noussair Mazraoui Anm. d. Red.) ist beim Afrika-Cup, an Konny als Außenverteidiger haben wir uns alle gewöhnt, obwohl er eigentlich ständig aushilft. Wir würden gerne was machen. Wenn nicht, dann ist es so, wie es jetzt ist.“