Brisanter Bayern-Bericht: Tuchel wollte Kimmich oder Goretzka verkaufen

Thomas Tuchel hat sich in der vergangenen Sommerpause beim FC Bayern angeblich für einen Verkauf von Joshua Kimmich oder Leon Goretzka ausgesprochen. Der Trainer wollte Platz für einen anderen Spielertypen im Mittelfeld schaffen.

Tuchel, dessen Aus zum Ende der Saison diese Woche offiziell verkündet wurde, war vor der aktuellen Saison Teil der „Transfer-Taskforce“ in München. Wie das für gewöhnlich gut informierte Portal The Athletic berichtet, schlug er in der Boss-Runde vor, entweder Kimmich oder Goretzka abzugeben.