Bundesliga: Bayer erreicht Bayern-Rekord! Leverkusen marschiert weiter Richtung Titel

Trotz Anschlusstreffer - Heidenheim geht leer aus

Alonso, am Samstag seit 500 Tagen Bayer-Trainer, veränderte sein Team nach dem 3:0 gegen die Bayern auf zwei Positionen. Frimpong und Patrik Schick rückten für Edmond Tapsoba und Nathan Tella in die Startelf. Mittelfeld-Chef Granit Xhaka war nach Oberschenkelproblemen rechtzeitig fit.

Intensive Partie mit dem besseren Ende für Bayer

Es entwickelte sich von Beginn an das erwartet intensive Spiel, in dem Leverkusen dominant auftrat. Heidenheim presste früh - vor allem Jungstar Florian Wirtz hatte in Lennard Maloney einen hartnäckigen Widerpart -, bekam aber zumeist nicht so richtig Zugriff.