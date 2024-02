BVB: Ein bitteres Ende in drei Akten

Schon im Sommer wollte der BVB den Außenverteidiger auch wegen seines üppigen Gehalts (ca. 7,5 Millionen Euro) abgeben. Damals gab es aber kein passendes Angebot. Auch in diesem Winter galt er deshalb als Abgabekandidat Nummer eins. Doch durch die angespannte Personalsituation wurde der fast schon abgeschriebene Meunier kurz vor Weihnachten wieder zur Stammkraft, stand in den vergangenen acht Bundesliga-Spielen auf dem Platz.

BVB profitiert auch ohne Ablösesumme von Meunier-Abgang

Etwas überraschend erreichte den BVB am Montagnachmittag ein konkretes Angebot für Meunier. Zuvor wurde schon über ein Interesse aus der Türkei spekuliert. Trabzonspor, aktuell Vierter in der Süper Lig, steht vor einer Verpflichtung des 32-Jährigen. Der Vertrag des Belgiers wäre am Saisonende ohnehin in Dortmund ausgelaufen. Am Dienstagabend landete Meunier bereits in der Türkei.