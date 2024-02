FC Bayern: Trennung von Tuchel! Jetzt regiert das Prinzip Hoffnung | Kommentar

Jetzt regiert an der Säbener Straße das Prinzip Hoffnung. Die Bayern setzen alles auf eine Karte.

FC Bayern: Dreesen hält Wort

Dreesen & Co. sind bereit, ins Risiko zu gehen und ihren hochbegabten und hochbezahlten Kader zu testen. Wer ist charakterlich bereit, die verkorkste Saison noch anständig zu Ende zu bringen? Das ist die Frage, die sich die Bosse stellen.

Doch die Verantwortlichen wollen diesmal eine anständige Trennung. Denn Dreesen hatte bei seiner Amtsübernahme versprochen, den Klub menschlicher führen zu wollen, als das unter seinem Vorgänger Oliver Kahn der Fall war. Zudem hatte der CEO noch am Sonntagabend in Bochum verkündet, dass Tuchel auch am kommenden Samstag auf der Trainerbank Platz nehmen werde.