Hat der BVB ein Leader-Problem? Dortmund sucht einen echten Führungsspieler

Schon zur Halbzeit in Heidenheim ließen viele BVB-Spieler die Köpfe hängen . Wohlwissend, dass sie sich in dieser Saison jeden Punkt hart erarbeiten müssen.

BVB-Coach Terzic kritisiert eigene Mannschaft

Viele Spieler bleiben bislang weit hinter den Erwartungen zurück . Das sah auch Edin Terzic nach dem Heidenheim-Spiel so: „Es gibt kaum jemand, der an sein Leistungsmaximum gekommen ist. Da sind wir nicht zufrieden. […] Das war zu wenig.“

Von der Kritik angesprochen fühlen, müssen sich, laut BVB-Experte Oliver Müller, vor allem die zentralen Spieler. Beispielsweise Niklas Süle im Abwehrzentrum, der nach seinem Wechsel vom FC Bayern 2022 genau diese Führungs-Rolle in Dortmund einnehmen wollte. Außerdem Salih Özcan und Marcel Sabitzer. „Gerade Sabitzer, mit all seiner Erfahrung, bleibt bislang weit hinter seinen Erwartungen zurück.“

BVB-Star Sabitzer auf Formsuche

Am Wochenende absolvierte der Österreicher sein 200. Bundesligaspiel. In Leipzig war Sabitzer vor seinem Wechsel zum FC Bayern unangefochtener Stammspieler im zentralen Mittelfeld, Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft und RB-Kapitän.

„Von Formkrise würde ich nicht sprechen“

Bundestrainer Julian Nagelsmann, der Sabitzer in Leipzig trainierte, schätzte am Österreicher vor allem seine Einstellung: „Du weißt genau, was du immer von ihm bekommst: Eine gute Gier, ein sehr gutes taktischen Verhalten, die Fähigkeit die letzten 20 Minuten nochmal was draufzupacken, wenn es vonnöten ist.“