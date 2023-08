FC Bayern: Klare Ansage! Kimmich reagiert auf Tuchel in brisanter Frage

Joshua Kimmich meldet sich in der Sechser-Debatte beim FC Bayern München zu Wort. SPORT1 sprach den Nationalspieler nach dem 4:3-Sieg der Münchner gegen den FC Liverpool während der Asienreise auf Thomas Tuchels Wunsch nach einem „echten Sechser“ an. Mit einem Grinsen erklärte Kimmich: „Ich bin ein Sechser.“

Tuchel hatte am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Detail erklärt, wie er seine aktuellen Mittelfeldspieler bewertet - und warum er eine Lücke im Kader ausgemacht hat. Über Kimmich sagte er dabei: „Joshua Kimmich ist ein Leader, er will überall helfen.“

Tuchel vermisst den Typ Declan Rice

Also einen prinzipiell defensiv denkenden Mittelfeldspieler, dessen Hauptaugenmerk auf der defensiven Stabilität liegt. Gerade Kimmich wurde in der Vergangenheit von diversen Experten immer wieder vorgeworfen, dass er seinen Pflichten im Spiel gegen den Ball nicht nachkomme, seine Position zu häufig aufgebe, um sich in die Offensive einzuschalten.