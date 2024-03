Bayern-Ikone: Darum ist Musiala besser als Wirtz

Für Roy Makaay ist Jamal Musiala das größte Talent des deutschen Fußballs. Geht es nach dem niederländischen Ex-Stürmer, ist der junge Superstar des FC Bayern derzeit auch Florian Wirtz einen Schritt voraus.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wirtz ist natürlich auch ein überragender junger Spieler, aber Musiala ist im Moment noch einen Tick weiter“, befand Makaay im Interview mit Sky: „Besonders wenn man sieht, was Musiala schon alles gewonnen hat. Und er ist in seiner Mannschaft in dem Alter unumstritten und zeigt immer wieder seine Qualitäten.“

Roy Makaay spielte von 2003 bis 2007 beim FC Bayern

Musiala werde immer besser: „Vor allem die letzten Spiele waren überragend. Er kann Vorlagen geben und viele Tore schießen als offensiver Mittelfeldspieler. Egal ob Verein oder Nationalmannschaft, jede Mannschaft hätte gerne solch einen Spieler in ihren Reihen. Für mich ist ganz klar, dass er das größte Talent Deutschlands ist.“ Wenn man den 21-Jährigen denn überhaupt noch als Talent bezeichnen dürfe.

Hier sieht Makaay beim DFB-Team ein Problem

Zuletzt sorgten Musiala und Bayer Leverkusens Spielmacher Wirtz gemeinsam für Begeisterung, beim 2:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Frankreich liefen beide zu Hochform auf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im offensiven Mittelfeld ist Deutschland also exzellent besetzt, der ehemalige Bayern-Stürmer Makaay sieht aber eine Position weiter vorne noch Nachholbedarf: „Das ist in Deutschland seit mehreren Jahren ein Problem, dass ihnen ein richtiger Neuner fehlt. Es ist nicht die am besten besetzte Position von Deutschland.“

Neben Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) hob der 49-Jährige vor allem Kai Havertz hervor. Der DFB-Star des FC Arsenal sei gut in Form und schieße wichtige Tore und könne die Stürmerrolle ausfüllen.

Am Dienstag trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Makaays Heimatland. Es ist ein Testspiel, aber auch eine besondere Paarung: „Man hat auf den großen Turnieren so oft gegeneinander gespielt - WM-Finale 1974 in Deutschland, EM-Halbfinale 1988 oder auch WM-Achtelfinale 1990. Und dann spielt natürlich auch mit rein, dass es Nachbarländer sind.“