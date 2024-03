Bayern-Trainer? Das sagt Hoeneß

Hoeneß: „Wechsel zu Bayern war entscheidend“

Hoeneß hat bereits die U19 und die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters trainiert, zuvor war er drei Jahre bei Liga-Konkurrent RB Leipzig engagiert. Der Wechsel zu den Bayern habe ihn geprägt, verriet Hoeneß in einem Interview bei The Athletic .

Hoeneß bekennt sich zum VfB

Außerdem bekannte Hoeneß seine Verbundenheit gegenüber dem VfB. „Ich könnte kaum glücklicher sein, als ich es jetzt in Stuttgart bin. Darüber hinaus müssen wir schauen, ich bin aber durchaus neugierig, was meine Karriere noch so mit sich bringt.“

Dieser Trainer begeistert Hoeneß ganz besonders

Pep sei für ihn einer der weltbesten Trainer und an Popularität kaum zu überbieten. „Sein Name ist immer der erste, der fällt. Er hat mich mitgerissen und den Fußball revolutioniert. Seine Ideen haben meine Art zu Coachen maßgeblich beeinflusst.“

In Stuttgart überzeugt Hoeneß mit einem Punkteschnitt von 2,03 und steht kurz davor, den VfB in die Champions League zu führen, nachdem die Schwaben in der Vorsaison noch in die Relegation mussten.