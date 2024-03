DAZN-Experte rechnet mit Tuchel ab: "Gefällt mir überhaupt nicht"

Hummels: Warum kann das immer wieder passieren?

Wenn er „ganz, ganz böse“ wäre, würde er sagen: Tuchel „wirkt einen Ticken planlos. Wenn er sagt, der Innenverteidiger überläuft den Außenverteidiger, dann hat er völlig recht. Wir haben das übrigens oben (in der Kommentatoren-Box, Anm.) auch schon gesagt: Die spielen nach 15 Minuten so, als würden sie in der 85. Minute 1:0 hinten liegen.“

„Dann frage ich mich, warum das immer wieder so passieren kann?“, meinte Hummels: „Warum kann das in einem Auswärtsspiel gegen Freiburg, die aus einer Phase kommen, wo sie wenig Erfolg haben - klar sie haben diesen Europapokal-Erfolg - warum man es in so einem Spiel nicht hinkriegt, die Struktur selber vorzugeben?“