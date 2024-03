FC Bayern: Der Rekordmeister hat ein neues Traumpaar

Der FC Bayern ist wieder in der Spur. Das 3:0 gegen Lazio und das 8:1 gegen Mainz wurden endlich den Ansprüchen der Münchner gerecht. Erfolgsgaranten dabei: Matthijs de Ligt und Eric Dier. Das belegen auch die Zahlen.

Es ist eine beeindruckende Statistik, die auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel bekannt sein dürfte: In allen fünf Partien, in den de Ligt und Dier gemeinsam die Innenverteidigung des Rekordmeisters stellten, siegte der FCB.

Dier und de Ligt haben ein Geheimnis

„Das Wichtigste ist, dass man spricht. Wir haben in der Abwehr und im Mittelfeld viel geredet. Wir haben einfach eine gute Ordnung“, sagte de Ligt bereits nach dem Lazio-Spiel. Und weiter speziell über Dier: „Es geht gut. Wir reden viel. Wir haben gut miteinander gespielt und verstehen uns gut.“

Tuchel setzt auf sein neues Duo

Doch der Trainer bleibt konsequent: „Für Minjae ist es extrem hart gerade, weil er eigentlich auch verdient hat, zu spielen und herausragend gut ist. So ist es aber manchmal“, sagte Tuchel bei Sky vor dem Spiel gegen Mainz.

Von Upamecano war da schon gar keine Rede mehr. Dem Franzosen werden vermutlich auch seine beiden übermotivierten Aussetzer in Rom und in Bochum zum Verhängnis. Die Siege geben Tuchel Recht.

Daten sprechen eigene Sprache

Und auch die Leistungsdaten sprechen aktuell für de Ligt und Dier. De Ligt verfügt über eine Passquote von 96 Prozent ist damit Bayerns Bester. Zudem unterlaufen ihm extrem wenige Fouls (nur 29 in 47 Bundesliga-Spielen ). Das unterscheidet ihn extrem von Upamecano, der seiner Profi-Karriere bereit achtmal vom Platz flog und neun Strafstöße verschuldete.

In den 16 Spielen dieser Saison mit de Ligt auf dem Platz gab es 13 Siege (im Schnitt 2,5 Punkte pro Spiel). Ohne ihn waren es durchschnittlich nur 1,9 Zähler pro Partie (fünf Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen).

Nur in puncto Schnelligkeit hinkt der Niederländer seiner Konkurrenz hinterher, dafür verfügt er über eine bessere Zweikampfquote als zum Beispiel Upamecano. Kein Wunder also, dass der Franzose derzeit nur Nummer 4 in der zentralen Verteidigung ist.