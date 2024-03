Hoeneß wird "natürlich bei Bayern landen"

Sebastian Hoeneß wurde vor seiner Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart bei einigen Klubs hoch gehandelt. Seine bisherige Leistung mit den Schwaben war nicht unbemerkt geblieben - und so bekundete das eine oder andere Team Interesse an dem Trainer. Er galt auch als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel bei den Bayern.

Kuranyi: Hoeneß hat die „Qualität“ für den FC Bayern

Kuranyi: „... obwohl er einen bekannten Vater und Onkel hatte“

Der Stuttgart-Trainer ist der Neffe von Bayern-Patriarch Uli Hoeneß und Sohn des ehemaligen VfB-Spielers und VfB-Managers Dieter. Er hatte die Stuttgarter zum Ende der vergangenen Saison auf dem letzten Tabellenplatz übernommen, mit ihnen die Klasse gehalten und sie mit teils furiosen Leistungen in dieser Saison in der Tabelle in die Spitzenplätze geführt.