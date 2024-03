Kimmich mit ungewöhnlicher Maßnahme

Joshua Kimmich nimmt seine alte, neue Rolle als Rechtsverteidiger voll an. Der deutsche Nationalspieler des FC Bayern arbeitet sogar mit einem Privatcoach zusammen, mit dem er Position-spezifisches Training absolviert.

Das bestätigte er im Interview mit der Welt am Sonntag : „Ja, auch da geht es um die Balance. Ich bin so selbstbewusst zu sagen, dass ich gewisse Fähigkeiten habe, auf die ich mich verlassen kann. Aber es gibt Dinge, ich noch verbessern kann. Das mache ich eben. Für mich ist das normal.“

Kimmich ist in den vergangenen Jahren meist im defensiven Mittelfeld zum Einsatz gekommen. Sowohl im DFB-Team als auch bei den Bayern wird er derzeit aber in der Viererkette gebraucht. Kimmich (“Ich bin Sechser“) sieht sich zwar eher im Zentrum, stellt sich aber in den Dienst der Mannschaft.