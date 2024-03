Bayern-Abgang? Kimmich mit Zukunfts-Andeutung

Gleich mehrere Topklubs wie der FC Barcelona, Manchester City und der FC Liverpool sollen an dem Nationalspieler baggern.

Kimmich selbst machte nun eine interessante Andeutung - auch mit Blick darauf, was den kommenden Trainer des Rekordmeisters angeht.

„Für mich ist die Situation sehr klar“, fügte der Routinier an, „ich habe noch über ein Jahr Vertrag, weshalb ich da entspannt bin.“

FC Bayern & Kimmich: „Das sind die Dinge, die wichtig sind“

Kimmichs Kontrakt läuft im Sommer 2025 aus. Bayerns Sportvorstand Max Eberl kündigte jüngst Gespräche mit dem Mittelfeldspieler an. Nach SPORT1 -Informationen forciert Kimmich keinen Wechsel.

„Meine oberste Priorität ist es, die Saison so erfolgreich wie möglich zu beenden, in der Bundesliga und der Champions League. Dann kommt die Europameisterschaft. Das sind die Dinge, die wichtig sind“, sagte Kimmich.

Mehr noch: „Ich bin fein damit und spiele dort, wo mich der Trainer am wichtigsten für die Mannschaft sieht“, so der FCB-Star weiter. „Aktuell versuche ich es rechts so zu interpretieren, wie ich es immer gemacht habe und spielerisch mit Kreativität und Ideen von da Einfluss auf das Spiel zu nehmen.“