Streich-Abschied: Der Fußball verliert eine seiner größten Persönlichkeiten | Kolumne

Die Bundesliga hat schon viele Stars verloren. Erling Haaland, Jude Bellingham, Robert Lewandowski zum Beispiel in den letzten Jahren, davor einen Kevin De Bruyne. Oder Jürgen Klopp und Pep Guardiola, auf Trainerseite. Keiner hinterließ so eine große Lücke wie jetzt Christian Streich .

Streich hat dem Fußball in Deutschland, nicht nur der Bundesliga, so viel mehr gegeben als nur seine Arbeit als Trainer, und die war ja auch herausragend. Christian Streich war mehr als jeder andere Leitfigur für all diejenigen, die mit der immer extremeren Kommerzialisierung große Probleme hatten - aber den Fußball, das Spiel, das gesellschaftliche Mit- und Gegeneinander, eben doch wahnsinnig geliebt haben.