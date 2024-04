Bayer Leverkusen: Wegen Erzrivale Köln auf der Couch zur Meisterschaft?

Die erste, sehnsüchtig erwartete Meisterschaft der Vereinsgeschichte mit dem Schlusspfiff im eigenen Stadion eintüten? Selbstverständlich das absolute Wunschszenario aller Fans und Spieler von Bayer Leverkusen , die am kommenden Sonntag gegen Bremen ihren ganz großen Tag erleben wollen. Allerdings könnte es auch eine etwas weniger schöne Option geben, bei der die Schale einen Tag vorher auf der Couch gewonnen wird. Unmittelbar an dieser beteiligt: Ausgerechnet der 1. FC Köln .

Sollten die abstiegsgefährdeten Domstädter nämlich am Samstagnachmittag das Gastspiel beim FC Bayern gewinnen und am späteren Abend auch Stuttgart gegen Frankfurt nichts Zählbares holen, wäre die Werkself schon vor ihrem eigenen Auftritt durch. Bleiben die Überraschungen in München und Stuttgart hingegen aus, dürfte Leverkusens Partie gegen Bremen noch einen Tick emotionaler werden. Bloß wirkt gerade der rheinische Rivale so, dass er daraus noch eine kleine Portion Extra-Motivation ziehen kann.