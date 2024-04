BVB: Droht dem Rückkehrer nun die Bank?

BVB-Trainer Edin Terzic hat ein Luxusproblem! Bis auf Ramy Bensebaini, für den die Saison wohl schon gelaufen ist , und Donyell Malen, der leicht angeschlagen ist, kann der 41-Jährige am Wochenende aus dem Vollen schöpfen. Gleichzeitig hat er aber auch die Qual der Wahl - vor allem im zentralen Mittelfeld. Denn in der Schaltzentrale kämpfen nun drei Spieler um einen Platz im Team.

Dass die Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer, Emre Can und Felix Nmecha gemeinsam auflaufen können, gilt als unwahrscheinlich. Im Umkehrschluss bedeutet das: Einem der drei droht am Wochenende die Bank!

Kampf um Platz im Mittelfeld: „Niemand hat die Nase vorn“

Und dennoch: Aus dem Trio stand Can in der bisherigen Bundesliga-Saison am häufigsten auf dem Rasen (22) und scheint aktuell auf der Sechs gesetzt zu sein. Auch wenn in den vergangenen Wochen die Alternativen für den Kapitän fehlten, zeigte die Formkurve, nach einer schwierigen Hinrunde, wieder nach oben. Stellt sich also die Frage, wer neben ihm auflaufen wird.