"Da funktioniert etwas nicht": Legende legt gegen FC Bayern nach

Mit Kingsley Coman musste der FC Bayern den nächsten längerfristigen Ausfall hinnehmen. Nachdem TV-Experte Didi Hamann bereits am Samstag den brisanten Verdacht geäußert hatte, der FC Bayern würde zu wenig trainieren , legte er einen Tag später in der Sendung Sky90 nach.

„Mit Serge Gnabry und Kingsley Coman sind zwei Spieler zurückgekommen, die sich jetzt einen Muskelfaserriss und einen Muskelbündelriss zugezogen haben. Sacha Boey kommt aus Istanbul, ist drei Wochen hier und hat jetzt einen Muskelbündelriss. In der ganzen Bundesliga gibt es im Moment keine zehn Faserrisse. Da funktioniert etwas nicht“, befand Hamann kritisch.

Hamann wiederholt brisanten Bayern-Verdacht

Coman war gegen den 1. FC Köln (2:0) bei einer Strafraumszene ohne große Gegnereinwirkung zu Boden gegangen und hatte sich direkt an die rechte Oberschenkelinnenseite gegriffen.

Noch am Samstagabend teilte der FC Bayern die Diagnose mit: Muskelbündelverletzung in den rechten Adduktoren . Der 27-Jährige werde „mehrere Wochen fehlen“.

Verletzungen bei FC Bayern? „Müssen sie in den Griff bekommen“

Der ehemalige Nationalspieler stellt klar: „Dieses Zusammenspiel von Athletiktrainer, Trainerstab, medizinische Abteilung - das müssen sie in den Griff bekommen. Ich kann den Frust des Trainers verstehen, weil er sich auf die medizinische Abteilung verlassen muss.“

Neben Coman, Gnabry und Boey wird der FC Bayern am Mittwoch gegen Arsenal auch auf Alphonso Davies verzichten müssen, der wegen einer Gelbsperre aussetzen muss. Ohnehin startete der FC Bayern mit lediglich 23 Profis in die Saison 23/24 - was dem kleinsten Kader der Bundesliga entsprach.