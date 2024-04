Dortmund bangt um die CL-Qualifikation - Stuttgart macht den Partycrasher

Der VfB Stuttgart macht den Partycrasher! Die Schwaben rangen Borussia Dortmund in einer hart umkämpften Partie mit 1:0 (0:0) nieder und untermauerten ihre Champions-League-Ambitionen für die kommende Spielzeit.

Dabei war der BVB Vor Anpfiff noch in Feierlaune, denn der Signal Iduna Park feiert 50-Jähriges Bestehen. Die Fans machten mit einer atemberaubenden Choreo auf sich aufmerksam, die Stimmung war gigantisch und vor allem laut - mit Messwerten von mehr als 90 Dezibel.

Schlotterbeck scheitert kläglich

Stürmer-Star Serhou Guirassy avancierte erneut zum Matchwinner und erzielte nach sensationellem Zusammenspiel mit Chris Führich und Jamie Leweling den einzigen Treffer des Abends (64.). Rückkehrer Gregor Kobel bekam zwar noch die Hand an den Ball, war aber machtlos.

Nico Schlotterbeck hatte in der Schlussphase zwar den Ausgleich auf dem Fuß (81.), scheiterte jedoch kläglich. Der Innenverteidiger haute den Ball freistehend aus kürzester Distanz übers Tor.

Der VfB verweilt weiter auf Rang 3, schließt aber zum FC Bayern auf. Nach der Bayern-Blamage in Heidenheim herrscht Punktegleichheit mit dem VfB (je 60).

Das gab es in Bayerns Geschichte noch nie

Borussia Dortmund hingegen muss um die Champions-League-Qualifikation bangen. RB Leipzig zieht nach dem 4:1 Auswärtssieg in Freiburg am BVB vorbei und erobert Rang 4, gleichbedeutend mit der direkten CL-Qualifikation. In drei Wochen kommt es zum direkten Duell - mit womöglich entscheidendem Charakter.