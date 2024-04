FC Bayern: Zweite Chance? Was für eine Rückkehr von Julian Nagelsmann spricht

Ja, es ist gerade mal etwas mehr als ein Jahr her, als Nagelsmann von den Bayern vom Hof gejagt wurde. Dass eine Rückkehr des jetzigen Bundestrainers wieder realistisch ist, liegt auch an den Signalen, die aus seinem Lager zu vernehmen sind.

FC Bayern: Nagelsmann soll Rückkehr „offen gegenüberstehen“

Statt Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, die Nagelsmanns Rausschmiss zu verantworten hatten, haben nun Max Eberl und Jan-Christian Dreesen das Sagen an der Säbener Straße.

Auch Nagelsmann selbst ist hier gefordert. Schließlich war er während seiner knapp zweijährigen Zeit beim FC Bayern ein ums andere Mal auch in die Kritik geraten. Er habe zu kompliziert trainiert und damit einige seiner Stars teilweise überfordert, wurde unter anderem behauptet.

So sorgte Nagelsmann für Ärger

Auch der Umgang mit seinen Spielern in der Öffentlichkeit kam nicht überall gut an. Vor allem mit einer kuriosen Aussage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der vergangenen Champions-League-Saison bei Paris Saint-Germain sorgte er für Unmut.