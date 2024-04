Sinneswandel bei Bayern-Kandidat auf Tuchel-Nachfolge?

Der Optimismus bei Brighton & Hove Albion wächst, den heiß begehrten Trainer Roberto De Zerbi über die Saison hinaus halten zu können. Dies berichtet The Athletic . Demnach habe sich die Einstellung des Italieners zunehmend dahingehend verändert, zumindest eine weitere Saison in Brighton zu bleiben.

Der 44-Jährige, der neben dem FC Bayern auch mit dem FC Liverpool und dem FC Barcelona gebracht wird, ist noch bis 2026 an die Seagulls gebunden. In der Vorsaison führte er Brighton erstmals auf Platz sechs und damit in den europäischen Wettbewerb. Die Reise in der Europa League endete im Achtelfinale gegen die AS Rom.