Spanien-Bericht: FC Bayern fühlt bei Zidane vor

Der FC Bayern hat nach Informationen der spanischen Marca in den vergangenen Tagen Kontakt zum Berater von Zinedine Zidane aufgenommen, um ein mögliches Engagement des Franzosen in München auszuloten.

Tuchel übernahm den FC Bayern im März 2023, am Saisonende trennen sich die Wege. In der Bundesliga distanzierte Bayer Leverkusen den Rekordmeister, im DFB-Pokal setzte es in der 2. Runde bei Drittligist Saarbrücken das blamable Aus. Die letzte Titelchance gibt es in der Champions League, wo es am Mittwoch zum Viertelfinalrückspiel gegen den FC Arsenal kommt (21.00 Uhr im LIVETICKER).