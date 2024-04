FC Bayern: Eberls letzte Hoffnung

Eine derart eklatante Serie an Rückschlägen ist man beim so ruhmreichen Münchner Verein eigentlich nicht gewohnt. Galt es doch lange Zeit als ausgeschlossen, dass die Bayern gleich mehrere Spiele hintereinander verlieren.

Genauso unmöglich schien es lange, dass sich Trainer den Lockrufen des größten und erfolgreichsten Klubs in Deutschland so hartnäckig verweigern, wie dies momentan der Fall ist.

Rangnick über den FC Bayern: „Es brennt an vielen Orten“

Die Vertragsverlängerung des DFB mit Nagelsmann sei, so musste man Eberls Worte interpretieren, schon so gut wie durch.

Nagelsmann äußert sich schwammig zu seiner Zukunft

Statt mit den eigenen Argumenten dagegenzuhalten, gerät der FC Bayern im Werben um einen Trainerkandidaten wieder einmal in die Defensive. Auch bei Xabi Alonso, der bereits zu Ostern absagte, sahen sie am Ende keine Chance mehr.

Nachdem er die Seagulls (Möwen) mit dominantem Ballbesitzfußball in der vergangenen Saison in die Europa League und in dieser Saison dort bis ins Achtelfinale geführt hatte, sind auch die Bayern auf den 44-Jährigen aufmerksam geworden.

Auch Eberl will sich in Sachen De Zerbi nicht in die Karten schauen lassen. In einem Sky-Interview sagte er kürzlich nur, er spreche kein Italienisch.