Wind erlöst Wolfsburg - Bochum droht Sturz auf Platz 16

Der VfL Wolfsburg kann durchatmen. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl gewann das Kellerduell in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum mit 1:0 (1:0) und setzte sich weiter vom Relegationsplatz ab. Auf diesen könnte Bochum nach dem achten Spiel in Folge ohne Sieg am Sonntag abrutschen. Der Effekt des Trainerwechsels ist auch in der zweiten Partie unter Heiko Butscher ausgeblieben.