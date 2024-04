Wohin mit Moukoko? BVB-Juwel völlig aus dem Tritt

Die Zahlen sprechen für sich! Niclas Füllkrug ist mit elf Toren und acht Vorlagen in 25 Bundesliga-Einsätzen für Schwarz-Gelb bester Torschütze und Top-Scorer des BVB. Im System von Trainer Edin Terzic ist der deutsche Nationalspieler gesetzt.

In den vergangenen 24 Bundesliga-Spielen durfte Füllkrug immer von Beginn an ran. Terzic verzichtete bislang auf große Rotationen, „weil Fülle (Füllkrug; Anm. d. Red.) sich sehr gut gefühlt hat, keine Probleme mit der Frische hatte“, erklärte der BVB-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart (am Samstag ab 18.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).