Bundesliga-Relegation: Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum LIVE in TV, Stream & Ticker

Den einst „Unabsteigbaren“ droht der Abstieg in die 2. Bundesliga : Der VfL Bochum benötigt nach der 0:3-Hinspielpleite nun im Rückspiel in der Relegation bei Fortuna Düsseldorf (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) eine Aufholjagd, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Trotz der geringen Chancen glaubt der Klub aus dem Ruhrpott noch an das Wunder.

„Wir gehen mit dem Glauben in das Spiel, noch etwas drehen zu können. Sonst müssen wir gar nicht antreten. Dass das verdammt schwierig wird, ist klar“, sagte VfL-Trainer Heiko Butscher und appellierte an das gesamte Team: „Fakt ist: Wir müssen drei Tore aufholen. Wir alle müssen liefern, Mannschaft und Trainerteam.“

So können Sie das Relegations-Rückspiel Düsseldorf - Bochum heute LIVE im TV und Stream verfolgen:

Bochum plagen große Sorgen

Schon unmittelbar nach der Klatsche am Donnerstag klammerte sich Butscher an den „nur kleinen Strohhalm. Aber wir werden es versuchen.“

Personell hat sich die Ausgangssituation nochmals verschärft. Neben dem weiterhin aus dem Kader gestrichenen Torhüter Manuel Riemann fehlt den Bochumern am Montagabend in der Merkur Spiel-Arena auch der gelbgesperrte Bernardo.

Fortuna-Coach Thioune bremst Euphorie

Vor allem will man auf Düsseldorfer Seite solch chaotische Szenen wie bei der bislang letzten Relegationsteilnahme 2012 gegen Hertha BSC vermeiden. „Ich hoffe, so was passiert am Montag nicht“, sagte Fortuna-Stürmer Christos Tzolis schmunzelnd, als er auf die Bilder des damaligen Bundesliga-Aufstiegs angesprochen wurde.