FC Bayern: Kompany startet mit einer großen Hypothek

Noch ist die Unterschrift nicht unter Dach und Fach, noch steht die offizielle Verkündung aus: Doch es gilt als so gut wie sicher, dass die schier endlose Saga ein Ende findet und der FC Bayern endlich seinen neuen Trainer verkünden kann – Vincent Kompany .

Max Eberl dürfte sich die Schweißperlen von der Stirn wischen. Der Sportvorstand hatte erklärt, dass er mit der peinlich anmutenden Trainersuche selbst am allerwenigsten zufrieden sei. Die Kritik an Eberl, der erst am 1. März seinen Dienst bei den Bayern angetreten hatte, wäre bei einem weiteren Fehlschuss schon mächtig laut geworden.