Ist er der folgenschwerste Transfer des FC Bayern?

Mit Christian Nerlinger hat jüngst ein Insider in seiner knallharten Bayern-Analyse festgemacht, zu welchem Zeitpunkt sich die Münchner verirrt haben. Mit welcher folgenschweren Entscheidung der Dauermeister der Vergangenheit einen entscheidenden Fehler beging.

Hernández-Deal hat bis heute Folgen

Mit dem Rekordtransfer der Bundesliga sei „das Gefüge im Team beschädigt“ worden, meinte Nerlinger weiter. Es ist eine ebenso brisante wie nachvollziehbare These. Denn Hernández kostete die Bayern nicht nur eine in Deutschland bis heute unerreicht hohe Ablöse. Er kostete sie nicht nur viele Millionen in Gehaltszahlungen. Er kostete sie weit mehr.