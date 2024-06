Bochum neuer Cheftrainer: Kann er den FC Bayern nochmal ärgern?

Der VfL Bochum hat die Position des Cheftrainers für die kommende Saison neu besetzt. Peter Zeidler folgt im Ruhrpott auf Interimstrainer Heiko Butscher und soll den VfL auch in der nächsten Saison in der Liga halten.

Für den 61-Jährigen ist es die erste Cheftrainer-Station in der Bundesliga, ein unbekanntes Gesicht ist er dort jedoch nicht. Von 2008 bis 2011 agierte Zeidler als Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der TSG 1899 Hoffenheim - und mischte die Bundesliga so richtig auf.

Zeidler stieß im Januar 2008 zum Trainerteam von Rangnick, Hoffenheim spielte zu diesem Zeitpunkt noch in der 2. Bundesliga. Wenige Monate später gelang den Kraichgauern der Aufstieg in die Bundesliga, Hoffenheim verzauberte die Liga mit spektakulärem Offensiv-Fußball.

Als zwischen Hoffenheim und München Giftpfeile flogen

Nach 15 Spieltagen grüßte die TSG mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern von der Tabellenspitze, ehe es am 5. Dezember 2008 zum großen Showdown zwischen beiden Teams in München kommen sollte. Zwischen dem FC Bayern und den Kraichgauern flogen kleine Giftpfeile, vor allem Uli Hoeneß und Ralf Rangnick lieferten sich einen verbalen Schlagabtausch.

Klare Rummenigge-Ansage an Kompany

Klare Rummenigge-Ansage an Kompany

Rangnick stichelte seinerseits: „Wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig!“ Hoeneß konterte im DOPPELPASS auf SPORT1 , bezeichnete Rangnick als „Besserwisser“ und teilte aus, der damalige Hoffenheim-Trainer habe „bisher in seiner Karriere immer im ersten Jahr super Leistungen gebracht und im Jahr später war er entlassen“.

Peter Zeidler (r.) war in Hoffenheim Co-Trainer von Ralf Rangnick (l.)

Peter Zeidler (r.) war in Hoffenheim Co-Trainer von Ralf Rangnick (l.)

Hoffenheim verlor schließlich das Topspiel in der Allianz Arena mit 1:2, wurde eine Woche später dennoch Herbstmeister. Zeidler, Rangnick und Co. boten der Konkurrenz die Stirn, bis sich Topstürmer Ibisevic im Winter das Kreuzband riss und der Klub die Saison letztendlich nur auf Platz sieben beendete.

Rangnick holte Zeidler nach Österreich

Nach Meinungsverschiedenheiten trennten sich im Januar 2011 die Wege von Rangnick und Hoffenheim, auch Zeidlers Zeit im Kraichgau endete. Später sollte das Duo in Österreich noch einmal aufeinandertreffen: Rangnick, der bei RB Salzburg als Sportdirektor agierte, holte Zeidler 2012 als Trainer zum RB-Kooperationspartner FC Liefering und drei Jahre später nach Salzburg.

Dort endete sein Weg bereits nach einem halben Jahr wieder, 2017 sprach Zeidler über sein Verhältnis zu Rangnick. „Wir haben momentan zwar keinen direkten Kontakt, aber ich werde nie etwas Negatives über ihn sagen. In der Vergangenheit haben wir ja auch viele Dinge gemeinsam erfolgreich gemacht (...). Ich weiß, was ich ihm zu verdanken habe“, so Zeidler im Interview mit transfermarkt.de.