FC Bayern: Hainer verkündet Rekordwert – und kritisiert Mannschaft

Doch bekanntlich gab es zuletzt nicht nur positive Nachrichten vom FC Bayern. Sportlich endete die Saison neben der Bundesliga auch mit der Blamage im DFB-Pokal in Saarbrücken und dem bitteren Ausscheiden im Champions-League-Halbfinale enttäuschend. Deshalb, so Hainer, habe die Spielzeit „nicht unseren Vorstellungen entsprochen, weil wir bei den Männern nicht die Erfolge hatten, wie wir sie gerne gehabt und erwartet hätten“.

Hainer wurde in der Folge noch deutlicher: „Dass der FC Bayern in der Meisterschaft so früh keine Chance mehr hat, darf einfach nicht sein. Auch das schnelle Pokal-Aus hat uns alle geärgert.“