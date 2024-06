Terzic-Rücktritt: Erster BVB-Star reagiert

Edin Terzic ist nicht mehr länger Trainer von Borussia Dortmund! Am Donnerstag gab Terzic in einer emotionalen Videobotschaft bekannt, dass er den BVB verlassen wird. Nach dem Rücktritt äußerten sich die Vereinsverantwortlichen auf der eigenen Homepage des Vereins.

Jadon Sancho postete in seiner Instagram-Story ein gemeinsames Bild und schrieb dazu: „Ich danke dir für das Vertrauen. Ich bin dir ewig dankbar. Ich wünsche dir viel Glück für dein nächstes Kapitel.“

Lars Ricken (Geschäftsführer Sport): „Ich habe mit Edin Terzic in seiner Zeit als Jugendtrainer, als Technischer Direktor und zuletzt als Cheftrainer vertrauensvoll und lange zusammengearbeitet. In allen Positionen war es für ihn ein Privileg, für diesen Verein arbeiten zu dürfen. Viele Gespräche in den letzten Tagen haben diese Liebe und Leidenschaft für den BVB nochmals verdeutlicht. Edin wird immer ein Borusse und Teil der BVB-Familie bleiben.“