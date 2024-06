Würde Fernandes zu Bayern passen?

Nach der Verpflichtung von Vincent Kompany als neuen Cheftrainer können die Münchner nun auch endlich die Kaderplanung in Angriff nehmen. Ein Name, der das Interesse des FC Bayern geweckt haben soll , ist Bruno Fernandes von Manchester United. Doch würde der Portugiese überhaupt zum deutschen Rekordmeister passen?

Gab es bereits erste Gespräche mit Fernandes‘ Berater?

Bereits Mitte Mai kamen erste Gerüchte über ein Interesse der Bayern an Fernandes in England auf, nun legte die in Portugal als seriös angesehene Quelle O Jogo mit neuen Informationen nach. So sollen die Süddeutschen bereits erste Verhandlungen mit dessen Berater Miguel Pinho gestartet haben.

Fernandes könnte Thiagos Rolle einnehmen

In Manchester zählt Bruno Fernandes unumstritten zu den Leadern, ist nicht umsonst seit Sommer 2023 Kapitän der Mannschaft. In der abgelaufenen Saison erzielte der Mittelfeldspieler wettbewerbsübergreifend 15 Tore und gab 13 Vorlagen in 48 Partien. Auch sportlich wäre Fernandes offensichtlich ein Mehrwert, der eine technische Finesse in die Mannschaft einbringen würde, die man in München seit dem Abgang von Thiago 2020 schmerzlich vermisst.