BVB-Boss schlägt Alarm: "Am absoluten Limit!"

„Ich bin sehr zufrieden. Weil der Sinn und Zweck unserer Reise in Erfüllung gegangen ist“, meinte Cramer im Teamhotel des BVB in Osaka bei einer Medienrunde, der auch SPORT1 angehörte. Das oberste Ziel sei es gewesen, „nahbar“ und „anfassbar“ zu sein: „Das ist das, was Dortmund ausmacht. Wir wollen der etwas andere Klub sein im Vergleich zu den Premier-League -Klubs, die sich ein bisschen mehr als Wirtschaftsunternehmen präsentieren.“

BVB-Boss sieht Dortmund und FC Bayern als „Lokomotiven“

Spieler an der Belastungsgrenze – BVB-Boss schlägt Alarm

Eine Sommerpause wird es für die meisten Stars auch in der kommenden Spielzeit kaum geben. Cramer sieht sich in einem „Hamsterrad“, in das der BVB ab kommender Woche eintritt: „Das ist schon ein Brett. Ich kann die Diskussionen darum schon nachvollziehen. Die Anzahl der Spiele ist wirklich am absoluten Limit. Man muss sehen, wie man das in Einklang bringt. Ein Patentrezept habe ich nicht. Aber ich glaube, dass wir uns in einem Rahmen bewegen, der an seine Grenze gekommen ist.“