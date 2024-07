FC Bayern: Der nächste Mann aus dem Red-Bull-Imperium

Walter Gfrerer ist der neue „Head of Performance“ beim FC Bayern München - wo kommt der neue Fitness-Chef her?

Der nächste Mann aus dem RedBull-Imperium

Im professionellen Fußball ist der Gfrerer seit fast 20 Jahren aktiv. Von 2006 bis 2013 war er als Konditionstrainer für RedBull Salzburg tätig. In dieser Zeit entwickelte er sich zu einer Schlüsselfigur im Trainerteam und arbeitete in seinen sieben Jahren unter anderem mit Giovanni Trapattoni, Huub Stevens und Roger Schmidt zusammen. Unter seiner Fitness-Leitung feierte die Mannschaft insgesamt vier Meistertitel.

Gfrerer zweimal von Kovac verpflichtet

Kritik an Gfrerer-Vorgänger Broich

Die Fußstapfen, die Gfrerer nun in München zu füllen hat, sind nicht gerade klein. Schließlich prägte sein Vorgänger Broich in den vergangenen zehn Jahren die besonders erfolgreiche Ära der Bayern mit. Doch aufgrund der sich häufenden Muskelverletzungen geriet Broich in der vergangenen Saison zunehmend in die Kritik.