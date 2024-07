Gelingt Bayer Leverkusen der Coup mit einem Klopp-Liebling?

Es wäre ein echter Transfercoup: Laut Kicker und Sky befindet sich Bayer Leverkusen in Gesprächen mit Joel Matip. Der 32-Jährige ist ablösefrei zu haben. Er könnte bei der Werkself Abwehrchef Jonathan Tah ersetzen, der seit Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird .

Matip kennt die Bundesliga aus seiner Zeit beim FC Schalke 04. Der kamerunische Nationalspieler wechselte 2016 auf Wunsch von Jürgen Klopp ablösefrei zum FC Liverpool, wo er maßgeblich zum Erfolg der Reds beitrug. Der Innenverteidiger stand beim Champions-League-Sieg 2019 in der Startelf, absolvierte 150 Spiele in der Premier League.

Matip hat sich bei den Reds in die Herzen der Fans gespielt - und auch in das seines ehemaligen Trainers.

Das spricht für Matip - und das lässt zweifeln

Beim gemeinsamen Abschied von der Anfield Road schwärmte Klopp: „Ein wunderbarer Profi, ein wunderbarer Fußballer und ein wunderbarer Mensch - wir waren gesegnet, ihn so lange bei uns zu haben, und jetzt können wir ihm nur noch alles Gute wünschen, wenn er eine neue Richtung einschlägt.“

Klopp sagte über seinen Liebling weiter: „In all den Jahren, in denen ich Fußball gespielt habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich auf zu viele Spieler gestoßen bin, die mehr geliebt werden als Joel Matip. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es möglich wäre, etwas Schlechtes über ihn zu sagen.“

Sorgen bereitet dagegen Matips lange Krankenakte. Allein in der vergangenen Saison verpasste der Verteidiger mit einem Kreuzbandriss, den er sich im Dezember 2023 zuzog, 37 Partien. Er müsste in der Vorbereitung also langsam wieder aufgebaut werden. Ein Risiko, das Leverkusen bei der Prüfung des Transfers womöglich noch Kopfschmerzen bereitet.