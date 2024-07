Vier Tage vor Kompany-Auftakt: Nächste Frühstarter bei den Bayern

Bayern-Coach Vincent Kompany bittet seine Stars in der kommenden Woche wieder zum Training. Doch auf den Plätzen an der Säbener Straße herrscht schon jetzt reger Betrieb.

Bayern-Coach Vincent Kompany bittet seine Stars in der kommenden Woche wieder zum Training. Doch auf den Plätzen an der Säbener Straße herrscht schon jetzt reger Betrieb.

Eigentlich wollte Bayern-Coach Vincent Kompany seine Stars erst am 15. Juli begrüßen, doch einige von ihnen können es offenbar nicht erwarten. Auch Sven Ulreich hat bereits am Donnerstag das Training wieder aufgenommen. Eine knappe halbe Stunde stand der 35-Jährige zusammen mit Torwart-Trainer Michael Rechner auf dem Rasen und fischte immer wieder Bälle aus der Luft.

Bayerns Trainingslager wieder am Tegernsee

Das erste offizielle Training unter Kompany ist nach zweitägiger Leistungsdiagnostik für den 17. Juli angesetzt. Vom 22. bis 25. Juli geht es erneut ins Trainingslager an den Tegernsee, wo am 24. Juli auch das erste Testspiel gegen den FC Rottach-Egern auf dem Programm steht.

Nach einem weiteren Freundschaftsspiel am 28. Juli beim Regionalligisten 1. FC Düren gehen die Münchner vom 31. Juli bis zum 5. August auf Asientour. Im südkoreanischen Seoul testen sie am 3. August gegen Tottenham Hotspur. Bei der Generalprobe wird sich der Rekordmeister am 10. August in London erneut mit den Spurs messen.