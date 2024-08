BVB: Ein Spieler zu viel

Borussia Dortmund gelingt ein erfolgreicher Start in die neue Bundesliga-Saison . Dennoch offenbart das Spiel gegen Eintracht Frankfurt auch Verbesserungspotenzial. Gerade das Positionsspiel im Mittelfeld hat nicht immer geklappt und zeigt: Einer ist zu viel.

Marcel Sabitzer fuchtelte in der Trinkpause nach etwas mehr als 20 Spielminuten wild mit den Armen herum. Der Mittelfeldspieler war sichtlich unzufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. Und das auch völlig zu Recht. Der BVB lief anfangs nur hinterher, Frankfurt war die klar bestimmende Mannschaft.

Das zeigt auch ein Blick auf die Eckenstatistik: Nach 27 Minuten bekamen die Gäste ihren sechsten Eckball zugesprochen. Der BVB hatte bis dahin keine einzigen. Die Dortmunder kamen in der ersten halben Stunde kaum zur Entlastung. Die Offensivbemühungen wurden im Keim erstickt. Auch weil die Mittelffeldbesetzung zu Beginn überhaupt nicht funktionierte.

Wohin mit Sabitzer?

Die Dortmunder spielten gegen Frankfurt mit einer Doppelsechs bestehend aus Neuzugang Pascal Groß und Kapitän Emre Can. Marcel Sabitzer, der in der vergangenen Saison im Zentrum gesetzt war und mit zu den besten Spielern zählte, rückte auf eine halbrechte, offensivere Position.

Obwohl er diese Rolle auf den Außen sowohl in der Nationalmannschaft als auch in Leipzig schon des Öfteren gespielt hatte, zeigte sich: Richtig wohl fühlte sich der Österreicher dort nicht.

Sabitzer kommt gerne durch das Zentrum, liebt es, Raum vor sich zu haben, seine Mitspieler kreativ in Szene zu setzen und das Spiel anzukurbeln. Genau diese Aufgabe fiel allerdings auf Groß. Immer wieder zog es Sabitzer in die Mitte. Dahin, wo Julian Brandt agierte. Über die Außenbahnen ging bis zu den Wechseln nach etwas über einer Stunde wenig.

Groß ist der Chef - das spricht für Can

Der neue Chef im Dortmunder Mittelfeld heißt Pascal Groß. Der Neuzugang hatte in seinem ersten Bundesligaspiel seit 2017 (damals mit Ingolstadt gegen Schalke 04) nach Nico Schlotterbeck (134) die meisten Ballkontakte (121) und spulte die meisten Kilometer ab (12,5).

Groß, den Sahin als fehlendes Puzzlestück unbedingt haben wollte, dürfte gesetzt sein. Im Spielaufbau überzeugte der 33-Jährige mit Übersicht und Ballsicherheit – Diese Attribute zeichnete in der vergangenen Saison noch Sabitzer aus.

Spielt der BVB mit einer Doppelsechs, braucht Groß einen klassischen Abräumer neben sich. Und da fällt die Wahl zwangsläufig auf Emre Can, auch wenn dem Kapitän gegen Frankfurt der ein oder andere Fehlpass unterlief und er nicht immer sattelfest wirkte. Can ist aktuell nahezu der Einzige, der diese Stellenbeschreibung ausfüllt.

Einwechselspieler Gittens überzeugt – Wer muss auf die Bank?

Sollte Sahin in Zukunft auf nur einen Sechser, in dem Falle aller Voraussicht nach auf Groß setzen, würde Kapitän Can wohl aus der ersten Elf rücken. Sabitzer könnte dann einen offensiveren Part einnehmen.