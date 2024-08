Bundesliga: BVB-Torjäger im Schatten der Konkurrenz

Die Neuzugänge und Youngsters von Borussia Dortmund sind gerade in aller Munde. Dagegen fast schon ruhig ist es um einen BVB-Spieler geworden, der in den vergangenen beiden Saisons stets abgeliefert hat.

Die Komplimente könnten nicht wertschätzender sein. „Unglaubliche Fähigkeiten“, „kann den Unterschied ausmachen“. Diese und noch mehr Anlagen bescheinigte Ex-BVB-Trainer Edin Terzic Donyell Malen. Doch seitdem der 41-Jährige weg ist, wurde es in der öffentlichen Wahrnehmung etwas still um den Niederländer. Bei Nuri Sahin spielte er bislang noch keine große Rolle. Sogar ein Abgang stand im Sommer im Raum, um den geplanten Dortmunder Umbruch zu finanzieren.

BVB-Neuzugänge in aller Munde

Die Neuzugänge wie Serhou Guirassy, Pascal Groß, Maximilian Beier und Co. überstrahlen beim BVB aktuell fast alles. Dazu kommt, dass sich Youngsters wie Julien Duranville nach ewiger Leidenszeit wieder in den Fokus spielten und die Erwartungen fast schon ins Unermessliche treibt. Auch bei Jamie Gittens sind die Dortmunder überzeugt, dass er in der kommenden Saison den nächsten Schritt gehen kann und wird.