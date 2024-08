Bundesliga: Comeback-Plan? Das ist der Stand bei Sané

Ziemlich genau sechs Wochen ist die OP des Leroy Sané inzwischen her: Der Flügelflitzer musste sich in Folge anhaltender Schambeinprobleme einem minimalinvasiven Eingriff unterziehen.

Am Montag absolvierte der 28-Jährige nun erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings beim FC Bayern an der Säbener Straße – ein Lichtblick für die Fanseele der Münchner Anhänger. Doch wie soll es nun weitergehen? SPORT1 -Chefreporter Stefan Kumberger klärt auf.

„Leroy Sané konnte heute erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Das ist schon einmal ein großer Schritt nach all dieser Leidenszeit in den vergangenen Monaten. Seit Januar oder Februar schleppte er sich durch die Spiele, das war auch bei der Europameisterschaft so“, sagte Kumberger in den SPORT1 News am Montagabend.