Sechs Worte von Toni Kroos lassen Bayern-Fans zürnen

Toni Kroos sorgt kurz nach dem offiziellen Aus von Thomas Müller mit einer Wortmeldung für Aufsehen. Seine Botschaft wird als Kritik an den Oberen des FC Bayern interpretiert - mit denen er eine Vorgeschichte hat.

„Zu viele Köche verderben den Brei“, schrieb der Weltmeister-Kollege von 2014 auf X. Mehr als diese sechs Worte hinterließ er nicht, einen Bezug auf die offizielle Verkündung Müllers stellte er selbst nicht her. Die Mehrzahl der Fans versteht es jedoch als Kommentar zum Thema Müller und der Vielstimmigkeit der Bayern-Führung - mit der Kroos eine Vorgeschichte hat.

Kroos entfacht Ärger vieler Bayern-Fans

Kroos erlebte einen unschönen Bayern-Abgang

Der 35-Jährige erlebte im Weltmeister-Jahr 2014 selbst einen unschönen Abgang aus München, nach welchem er auch häufiger Kritik an den damaligen Verantwortlichen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß äußerte - die als Aufsichtsräte nun auch eine tragende Rolle im Fall Müller spielten.

„Herr Hoeneß kam damals zu mir und meinte, was mein Berater fordert, ist eine Frechheit“, sagte Kroos 2020 in seinem Podcast Einfach mal Luppen. Sein Berater Volker Struth, der dem Gespräch beiwohnte, sprach von „marktgerechten Forderungen“. So wäre Kroos bei den Forderungen nicht unter den fünf Bestverdienern gewesen.